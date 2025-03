Inês Aires Pereira esteve no Rio de Janeiro, onde aproveitou o sol, a praia e muito samba no pé. A atriz viajou até à "cidade maravilhosa" para viver intensamente o Carnaval, mas já regressou a Portugal. Depois de dias repletos de folia, diversão e calor, chegou o momento de voltar à rotina e ao inverno português. Ouça o desabafo sobre a experiência no Rio de Janeiro.