Inês Aires Pereira mostra a barriguinha de grávida

Inês Aires Pereira surpreendeu os fãs esta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, ao anunciar que está grávida do terceiro filho. A novidade foi revelada através de um vídeo partilhado na sua conta de Instagram, onde a atriz surge nos bastidores do seu espetáculo «Namasté».

No vídeo, é possível ver David Ferreira, o ex-companheiro de Inês e pai dos dois filhos do casal, Benjamim e Alice. A atriz, de forma divertida e espontânea, escreveu na descrição: «Que comece a aventura!», confirmando assim a chegada de um novo membro à família.

fonte: instagram