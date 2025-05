Inês Aires Pereira: «Quando as coisas não começam a correr bem, as pessoas viram monstros»

Inês Aires Pereira marcou presença no Estádio da Luz no passado sábado, 10 de maio, para assistir ao dérbi entre Benfica e Sporting — e a sua experiência futebolística acabou por gerar polémica nas redes sociais.

A atriz partilhou com os seguidores, através de vários stories no Instagram, algumas reflexões sobre a emoção vivida no estádio, ao mesmo tempo que expressava surpresa com a intensidade das reações dos adeptos.

Eu amava ter um amor por um desporto assim, mas ao mesmo tempo é um case study, porque o estado em que as pessoas ficam... As pessoas chegam alegres... e depois, quando as coisas não começam a correr bem, viram monstros", começou por dizer. "E eu comecei a olhar à minha volta e a perceber: ‘Meu Deus, as pessoas transformam-se... o que é que é isto dos clubes e da cena ferrenha do sofrimento?’", partilhou ainda, visivelmente impressionada com a paixão (e tensão) dos adeptos nas bancadas.

Apesar de ter vivido a experiência com entusiasmo — «Senti bué emoção, arrepiei-me toda...» — a atriz acabou por receber duras críticas de uma seguidora. A atriz não ficou indiferente e decidiu expor uma das mensagens mais agressivas que recebeu. Saiba o que foi.