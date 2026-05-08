Inês Aires Pereira sobre os primeiros dias do filho Jorge: «Foi uma grande jornada»

Inês Aires Pereira abriu o coração nas stories do Instagram, 15 dias após o nascimento do terceiro filho, revelando os desafios iniciais com o recém-nascido e a importância da família nesta fase exigente.

«Eu tive aqui uma tropa estes 15 dias… Hoje faz 15 dias que o bebé nasceu. Ele foi para a neonatologia, ele tinha um torcicolo não sei o quê, a sucessão fraca, a minha mãe chorava e eu queria muito dar de mamar», confessou a atriz. Recorreu a terapia da fala e osteopatia para ajudar o bebé. Após muita dedicação, celebrou: «Depois de muita existência e resiliência, o bebê pega na mama.»

​​​​​​​fonte: instagram