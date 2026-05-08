Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Inês Aires Pereira sobre os primeiros dias do filho Jorge: «Foi uma grande jornada»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 23min
Inês Aires Pereira sobre os primeiros dias do filho Jorge: «Foi uma grande jornada» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Inês Aires Pereira abriu o coração nas stories do Instagram, 15 dias após o nascimento do terceiro filho, revelando os desafios iniciais com o recém-nascido e a importância da família nesta fase exigente.

«Eu tive aqui uma tropa estes 15 dias… Hoje faz 15 dias que o bebé nasceu. Ele foi para a neonatologia, ele tinha um torcicolo não sei o quê, a sucessão fraca, a minha mãe chorava e eu queria muito dar de mamar», confessou a atriz. Recorreu a terapia da fala e osteopatia para ajudar o bebé. Após muita dedicação, celebrou: «Depois de muita existência e resiliência, o bebê pega na mama.»

​​​​​​​fonte: instagram

Mais Vistos

Estrela de «Morangos com Açúcar» anuncia noivado em cenário digno de filme

Ontem
1

Exclusivo «Terra Forte»: Maria de Fátima foge

Terra Forte
Ontem
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice apanha Domingos a enganar Vítor

Amor à Prova
qui, 26 mar
3

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Hoje
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos pede um favor comovente a Vítor

Amor à Prova
Ontem
5

Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

Terra Forte
dom, 3 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha do que aconteceu no cruzeiro recusa fazer queixa de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Nelson é roubado na sua própria oficina?

Amor à Prova
Hoje

Estrela de «Morangos com Açúcar» anuncia noivado em cenário digno de filme

Ontem

Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

Hoje

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos pede um favor comovente a Vítor

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Maria Botelho Moniz sobre os comentários ao seu corpo: «As pessoas dizem coisas muito feias»

Hoje

Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

Hoje

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Hoje

Laura Figueiredo fica em lágrimas com gesto dos filhos

Ontem

Estrela de «Morangos com Açúcar» anuncia noivado em cenário digno de filme

Ontem

Atriz de «Morangos com Açúcar» vive momento de dor: «Não consigo fazer este luto»

Ontem
Mais Fora do Ecrã