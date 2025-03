Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) revela a Talu (Evandro Gomes) que andava a investigar Lukenia (Rita Cruz) para descobrir se ela estava envolvida na burla a Leonardo, confirmando que ouviu pela escuta que pôs no quarto dela que Januário (Hoji Fortuna) é pai dele. Joel fica aflito por não encontrar o ficheiro no computador, deixando Talu furioso com ele e Eva.