Jaime está furioso: «Tive de ajustar o meu conceito de justiça»

Em «Cacau», Jaime (Fernanda Serrano) justifica-se que não acha justo Simone (Alexandra Lencastre) ficar com o que seja de Justino (António Capelo) depois de todo o mal que lhe fez, e por isso patrocinar a ideia de usarem Soraia (Paula Neves) para tentar culpá-la pela morte de Justino. Todos acabam por concordar, com Quim (Paulo Calatré) e Tomané (Salvador Nery) a saírem disparados por Simone certamente ir para casa ajustar contas com Soraia. Regina sente subitamente uma dor, todos a olham preocupados.