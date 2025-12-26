Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) chega com JD (Pedro Sousa), Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas). Anita (Marina Mota) fica aliviada ao ver JD. Mariana percebe que Anita sabia do regresso de JD e não lhe disse nada. Óscar assume que foi ele que pediu para não dizer nada, até o encontrarem. Vão todos para o quarto, para falarem melhor. Anita liga a Hector (Christian Escuredo) e deixa mensagem para lhe ligar com urgência. Mariana diz que a casa de JD é onde ela e Carlota estão, mas ele não faz ideia de quem seja Carlota. Óscar relembra-o de que é a sua filha, mas JD não tem qualquer emoção. Mariana conta-lhe alguns pormenores da sua história. Está obstinada em fazer com que JD se lembre de quem é, mas ele não se lembra de nada e só fica cada vez mais nervoso. JD não quer continuar a ouvir como era a sua vida, porque não se lembra de nada. Para que Mariana o deixe em paz, JD diz que tem namorada. Mariana fica em choque e quer saber quem é. JD diz que foi ela que cuidou dele e lhe contou o que tinha acontecido. JD vai embora e Mariana quer ir atrás dele. Óscar e Isabel tentam travá-la, mas sem sucesso.
JD deixa Mariana de rastos: «Eu tenho namorada»
- Há 1h e 42min