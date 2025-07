JD para a bebé: «Eu não quero que passes aquilo que nós passámos»

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) leva a bebé para ver o treino de karaté e acha que ela gostou. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) não lida bem com a bebé, pois é o motivo de discórdia com Gina (Paula Neves). Gonçalo (João Bettencourt) brinca com a bebé e diz que deviam tirar-lhe fotos, pois nas instituições nunca lhes tiram fotos. JD e Gonçalo recordam como era a vida no orfanato. JD fica angustiado ao pensar que a bebé não tem ninguém.