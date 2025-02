Em «Festa é Festa», Jorge (Manuel Melo) continua a mostrar a mercearia a Joana, cada vez mais incomodado e confuso com a postura dela. Ela está sempre muito próxima dele e olha-o com um olhar devorador, mas depois mostra-se muito tímida e simpática. Quando Guida (Cristina Oliveira) e António (Luís Simões) voltam, Jorge foge para o pé deles e António regista o comportamento do amigo.