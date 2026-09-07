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Coração de mãe

Joana Solnado termina estreia de «Coração de Mãe» em lágrimas com testemunho marcante sobre os filhos: «Sem culpas…»

  • Há 2h e 53min
Joana Solnado termina estreia de «Coração de Mãe» em lágrimas com testemunho marcante sobre os filhos: «Sem culpas…» - TVI
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Estreou hoje, na TVI, a novela Coração de Mãe, uma história arrepiante que desafia os espectadores a pensarem no amor de mãe e de que o que uma mulher é capaz de fazer por um filho. A nova aposta da ficção nacional chegou aos ecrãs com uma história marcada por amor, drama, violência, segredos e decisões capazes de mudar para sempre a vida das personagens.

No final da estreia, Joana Solnado abriu o coração numa entrevista intimista, na qual revelou que ser mãe mudou tudo na sua vida.

«O que eu diria às minhas filhas?», começa por responder a atriz, que na história dá vida a Linda, uma mulher que vê o filho ser preso, após este matar o pai, durante um episódio de violência doméstica.

Veja o vídeo.

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