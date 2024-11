João Jesus integra o elenco da nova novela «A Fazenda»: «Este projeto é uma revolução»

No passado sábado, 9 de novembro, o ator João Jesus esteve em destaque no programa Em Família da TVI, onde partilhou as suas expectativas e emoções sobre o seu novo papel como protagonista na novela «A Fazenda», cuja estreia está marcada para 25 de novembro. Vencedor de um Prémio Sophia em 2015, João Jesus traz para esta produção uma maturidade e dedicação que, segundo o próprio, traduzem-se numa verdadeira “revolução” na sua carreira.

Durante a entrevista, João Jesus falou sobre o desafio de integrar uma novela gravada entre Angola e Portugal, ressaltando a riqueza cultural do projeto e a sua ambição de levar a ficção portuguesa a um novo patamar.

Este novo projeto, que considera um marco na sua trajetória, reflete o compromisso e a paixão do ator por uma interpretação autêntica e profunda, aumentando a expectativa do público para a estreia de «A Fazenda».