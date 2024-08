Joaquim pede mais dinheiro a Alice: «A polícia vai saber que eu menti»

Em "Morangos com Açúcar", Joaquim, a falsa testemunha, encontra-se com Alice (Inês Castel-Branco). A dona do resort fica em pânico, temendo que sejam descobertos. Joaquim informa-a que todos estão a afirmar que Lucas (Rui Gonçalves) matou Soraia (Rita Pereira) e que a polícia descobrirá a mentira. Ele avisa que, se o pressionarem, pode não conseguir aguentar. Alice, zangada, responde que já lhe deu dinheiro suficiente para se aguentar, mas Joaquim insiste em mais. Alice concorda em entregar-lhe a quantia restante ainda naquele dia.