Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) já concordou com Eva (Margarida Corceiro) que o melhor é denunciar Lukenia (Rita Cruz) à polícia, com Eva a dizer que um dia Talu (Evandro Gomes) lhe vai agradecer por aquilo. Joel assente ter a espingarda no jipe. Júlia (Kelly Bailey) chega fula com Ary (Isaac Alfaiate) e Zulmira (Helena Isabel ), nem falando a Eva.