Joel é atingido por um cavalo e fica em mau estado

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) prepara-se para contar a Márcia o que sabe sobre Júlia (Kelly Bailey) quando Ivandro surge a cavalo, que se empina descontrolado para elas. Joel (João Jesus) tenta ajudar Daniela e Márcia para elas não serem atingidas pelo cavalo, acabando por levar um grande coice, caindo inanimado no chão. Ary (Isaac Alfaiate) e Januário (Hoji Fortuna) olham aflitos para Joel. Eva, Ary e Januário entram apressados no posto Joel, dizendo a Sílvia que ele precisa de cuidados urgentes. Sílvia diz-lhes que Nadir (Sharam Diniz) está fora, podendo falar com o Dr. Mendonça. Januário sai disparado para ir buscar o médico. Ary está paralisado de choque.