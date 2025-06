Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Eva (Margarida Corceiro) achar que pode ter sido Lukenia (Rita Cruz) a tentar matá-la na noite em que Mafalda (Inês Aguiar) foi mordida, precisando de terem muito cuidado com ela. Joel abraça protetor Eva no momento em que Talu (Evandro Gomes) chega com Zuri (Madalena Aragão), ficando a olhá-los irritado.