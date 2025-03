Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) insiste para ver as imagens das câmaras de vigilância, porque tem a certeza que foi Jorge (Paulo Pires). Ele diz que aquela implicância com ele já é patológica. JD (Pedro Sousa) vê as imagens e apesar de ver Jorge de volta dos tachos, diz que não entrou ninguém na cozinha para além delas as três. Mariana vai embora confusa e triste.