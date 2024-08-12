Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) quer saber por que motivo Virgílio (Diogo Morgado) não quis fazer análises e lhe pediu ajuda para fazer desaparecer a amostra. Virgílio não quer responder, mas Jorge não precisa de respostas, pois tem a certeza de que ele está a ter uma recaída e voltou a velhos hábitos. Virgílio não quer continuar aquela conversa e Jorge relembra-o de que não há almoços grátis. Jorge e Virgílio são apanhados desprevenidos. Jorge tapa a boca a Virgílio e diz que é ele que está na casa de banho. Laura diz que vai a outra. Jorge continua a insistir que Virgílio não quis fazer análises porque iam acusar droga. Virgílio relembra-o de tudo o que sabe sobre Jorge e aconselha-o a não falar mais naquele assunto.
Jorge confronta Virgílio: «Voltaste ao álcool e às drogas, não foi?»
- Ontem às 23:56