A Protegida

Jorge confronta Virgílio: «Voltaste ao álcool e às drogas, não foi?»

  • Ontem às 23:56
Jorge confronta Virgílio: «Voltaste ao álcool e às drogas, não foi?» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) quer saber por que motivo Virgílio (Diogo Morgado) não quis fazer análises e lhe pediu ajuda para fazer desaparecer a amostra. Virgílio não quer responder, mas Jorge não precisa de respostas, pois tem a certeza de que ele está a ter uma recaída e voltou a velhos hábitos. Virgílio não quer continuar aquela conversa e Jorge relembra-o de que não há almoços grátis. Jorge e Virgílio são apanhados desprevenidos. Jorge tapa a boca a Virgílio e diz que é ele que está na casa de banho. Laura diz que vai a outra. Jorge continua a insistir que Virgílio não quis fazer análises porque iam acusar droga. Virgílio relembra-o de tudo o que sabe sobre Jorge e aconselha-o a não falar mais naquele assunto.

A Protegida

01:41

A Protegida: Para proteger JD, Mariana vira uma lutadora guerreira

A Protegida
Ontem
00:55

A Protegida: Mariana apanha JD com droga

A Protegida
Ontem
01:53

A Protegida: Mariana repreende Hector e manda-o embora

A Protegida
Ontem
03:15

A Protegida: Laura e Óscar beijam-se?

A Protegida
Ontem

A elegância em pessoa: De vestido preto, Fernanda Serrano encanta tudo e todos

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Carlota é encontrada sozinha e com um bilhete ameaçador

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

A Protegida
ter, 9 set
1

Ainda se lembra como era Alexandra Lencastre em 1995? Recorde-se aqui

12 ago 2024
2

Ator famoso dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

ter, 9 set
3

Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

qua, 25 jun
4

Vem aí em «A Fazenda»: Afinal, Zuri está mesmo grávida?

A Fazenda
Ontem
5

Finalmente! Aspirador que deixa sofás, vidros e carpetes como novos está a menos de 100 euros

qua, 10 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

A Fazenda
qua, 10 set

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Ontem

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

A Fazenda
Ontem

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
ter, 9 set
FORA DO ECRÃ

Este ator de peso está de regresso à TVI para uma nova aposta na ficção

Ontem

Roupa a menos de 5€? A nova coleção da atriz Carolina Carvalho está a ser um sucesso

Ontem

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

Ontem

«Onde chegámos?»: Atriz famosa faz alerta sobre o hábito que todos os casais deviam evitar

Ontem

«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem

Ontem

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN