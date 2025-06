Jorge deixa Clarice de rastos: «A Laura é melhor do que tu»

Em «A Protegida», começa a relembrar cada momento e não quer acreditar que Clarice (Fernanda Serrano) o enganou daquela forma. Mónica (Catarina Nifo) aparece, mas Jorge (Paulo Pires) manda-a embora. Jorge está profundamente magoado com Clarice e relembra tudo o que tem aturado por ela. Clarice acha que o compensa, mas Jorge diz-lhe que não e que Laura dá-lhe muito mais do que ela. Jorge afirma que Laura é melhor do que Clarice.