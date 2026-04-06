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José Carlos Pereira partilha resultado e está irreconhecível

  • Ontem às 14:35
José Carlos Pereira partilha resultado e está irreconhecível - TVI
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Para além da atuação, José Carlos Pereira é também médico e está diretamente envolvido com transplantes capilares, tanto como diretor clínico de uma unidade especializada como paciente que já realizou o procedimento. Atualmente, o ator está a realizar um transplante capilar para tratar a sua própria calvície, e decidiu partilhar publicamente a sua experiência e os resultados do processo.

Numa publicação nas redes sociais, José Carlos Pereira explicou como decorre o tratamento, mostrando o estado da cicatrização: «Olá a todos, muito bom dia. Venho mostrar-vos o resultado do meu implante capilar feito há dois dias na Atica Clínica. Como podem ver, a cicatrização está em evolução progressiva, com muito bons resultados, sem sangramento, e a zona da dor já sem quaisquer sinais inflamatórios. Portanto, está tudo a evoluir muito bem. Quarta-feira faço a primeira lavagem e vão acompanhando por aqui os resultados. Beijinhos a todos e tenham todos uma boa semana».

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