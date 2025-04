José Diogo põe os 'pontos no is' a Laura: «Eu amo a sua filha e não estou à venda»

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) oferece dinheiro a José Diogo (Pedro Sousa) para se ir embora e abrir um ginásio mais bem-sucedido, bem longe dali. José Diogo fica chocado com a proposta e afirma que já esteve muito tempo longe de Mariana (Matilde Reymão). Laura pergunta-lhe porque se infiltrou na sua casa. Laura começa a achar que foi ele que atacou Mariana, para atingi-la a ela. José Diogo fica perplexo. Laura deixa um envelope com dinheiro em cima do balcão para ajudar o ginásio e a irmã de José Diogo. Laura lembra que está afastada de Mariana por causa de José Diogo e se ele gosta tanto de Mariana como diz, saberá o que fazer.