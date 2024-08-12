A Protegida

José Diogo põe os pontos nos is a Mónica: «Sinto repulsa»

  • Há 2h e 54min
José Diogo põe os pontos nos is a Mónica: «Sinto repulsa» - TVI
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) avisa JD (Pedro Sousa) que Mariana (Matilde Reymão) está muito próxima de Hector (Christian Escuredo) e JD fica tenso. JD não acredita em nada do que Mónica diz e tem a certeza de que Mariana nunca vai querer nada com Hector. Mónica fica abalada com tamanha certeza. Mónica diz que quando viu JD com a bebé, imaginou que podia ser deles. JD pede a Mónica para parar com essa fantasia ridícula ou corta relações com ela.

A Protegida

01:56

A Protegida: Laura quer denunciar Anita

A Protegida
Ontem
01:33

A Protegida: Laura e Óscar ficam cada vez mais cúmplices

A Protegida
Ontem
02:31

Mariana confronta Anita: «Que tipo de mãe...?»

A Protegida
Ontem
03:10

A Protegida: Hector e Anita deixam Mariana chocada

A Protegida
Ontem

Fernanda Serrano está de férias num lugar fascinante, que tem um detalhe insólito — e fica em Portugal

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Óscar faz um aviso crucial a José Diogo

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão em destino paradisiaco com o filho: "Onde é esse lugar?"

A Fazenda
ter, 1 jul
1

Gesto do filho de Kelly Bailey fica viral e os fãs reagem em massa

A Fazenda
Ontem
2

Sara Prata celebra 40 anos! Veja as fotos deste dia especial

12 ago 2024
3

Sara Prata anuncia novo membro na família e emociona os fãs

Queridos Papás
ter, 5 ago
4

Vem aí em «A Fazenda»: Joel, Becas e Lukenia unem-se contra Talu

A Fazenda
Ontem
5

Exclusivo «A Fazenda»: Joel confirma que é filho de Becas mas ele põe-lhe um travão

A Fazenda
sáb, 1 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Eva e Talu são afastados de uma vez por todas?

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Óscar faz um aviso crucial a José Diogo

A Protegida
Ontem

Sara Prata anuncia novo membro na família e emociona os fãs

Queridos Papás
ter, 5 ago

Gesto do filho de Kelly Bailey fica viral e os fãs reagem em massa

A Fazenda
Ontem

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Joel, Becas e Lukenia unem-se contra Talu

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda», apanha um grande susto

A Fazenda
Ontem

Isaac Alfaiate muda de visual e deixa os fãs boquiabertos

A Fazenda
Ontem

Gesto do filho de Kelly Bailey fica viral e os fãs reagem em massa

A Fazenda
Ontem

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal

Ontem

Sara Prata anuncia novo membro na família e emociona os fãs

Queridos Papás
ter, 5 ago

Atriz e cantora famosa assume: “Demos um dos maiores passos da nossa vida”

ter, 5 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN