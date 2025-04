José Raposo declara-se a Sara Barradas: «Ela é muito bonita por fora e por dentro»

O programa «Bom Dia Alegria», transmitido a 21 de janeiro, foi muito especial. Merche Romero e Zé Lopes, a dupla que apresenta o programa das manhãs no canal V+, receberam José Raposo.

O ator, de 61 anos, é Presidente da Casa do Artista, produtor e dobrador. Nasceu no Dundo, em Angola, mas mudou-se para Lisboa em 1976. José Raposo é um dos atores mais acarinhados pelo público português. Conquistou o coração dos portugueses ao longo dos anos, destacando-se na televisão, no cinema, no teatro e, em particular, no teatro de revista.

O ator faz declaração de amor à mulher, Sara Barradas.