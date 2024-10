Em «Festa é Festa», Josefa (Rita Salema) chega ao café e quer saber como correram as vendas na sua ausência. Fátima (Marta Andrino) sabe que Josefa não vai reagir nada bem quando souber que já não é a dona do café e tenta esquivar-se a esse momento, mas Elisabete (Ana Marta Contente) pede-lhe para ficar e ajudar. Elisabete revela que agora a dona do café é ela e Josefa fica incrédula.