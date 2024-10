Josefa quer ser chefe da tribo

Em Festa é Festa, Josefa (Rita Salema) chama o homem indígena e pergunta-lhe se é o chefe da tribo. O homem não percebe nada do que ela diz e vai falando no seu dialeto, que Josefa interpreta como lhe dá jeito. Josefa pergunta-lhe se tem mulher e filhos e fica com a ideia que ele diz que não. Aida (Ana Guiomar) pergunta-lhe onde quer chegar com aquela conversa e Josefa revela que pretende ser a chefa da tribo e viver descansada na ilha.