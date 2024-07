Júlia anuncia decisão importante e faz proposta a Vitória e Jaime

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano), Vitória (Teresa Tavares) e Jaime (Sérgio Praia) concordam terem de fazer alguma coisa para ajudar os Vaz Pereira contra Simone (Alexandra Lencastre), que vai fazer tudo para ficar com a herança de Justino (António Capelo). Jaime conta que Justino lhe pediu para tomar conta de Regina, revelando também que ele fez um novo testamento. Júlia propõe-lhes sociedade no escritório, dizendo querer voltar a exercer, oferecendo-lhes em troca a parte de Lalá, quando conseguirem correr com ela. Vitória e Jaime aceitam o desafio.