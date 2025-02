Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) cruza-se com Júlia (Kelly Bailey) e acusa-a de não ter voltado para Lisboa por causa de Ary (Isaac Alfaiate). Júlia responde-lhe ironicamente e a professora atira-se a ela. Ary vem dos quartos afónico, ajudando Zulmira (Helena Isabel) a separá-las. Júlia conta a Daniela que Ary se enrolou com Bianca (Raquel Tillo) e não com ela.