Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) confirma apreensiva a Eva (Margarida Corceiro) e Mafalda (Inês Aguiar) que Alex (Rodrigo Tomás) está mesmo ali em Angola, e ele estava inclusivamente presente no seu casamento com Ary (Isaac Alfaiate). Júlia concorda com as irmãs que Ary não pode descobrir nada sobre a relação que eles tiveram.