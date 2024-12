Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) diz a Júlia (Kelly Bailey) que deviam ir a Lisboa para saber notícias de Mafalda (Inês Aguiar) e que a ajuda a falar com Márcia, a assistente social, por terem uma emergência familiar. Joel (João Jesus) oferece-se para as apoiar no que for preciso e abraça Eva.