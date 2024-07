Justino assina o novo testamento e avisa Jaime: «Tenho grandes planos para ti»

Em «Cacau», Jaime (Sérgio Praia) entra com Jesualdo, com Justino (António Capelo) a dizer a um surpreso Salomão (Paulo Pires) querer oficializar já aquele novo testamento para precaver o futuro. Salomão recorda-o que aquilo só ficará mesmo válido após ele divorciar-se de Simone (Alexandra Lencastre). Jaime olha espantado para Justino a dizer-lhe que vai ter um filho com Regina, referindo enigmático também ter uns planos especiais para ele.