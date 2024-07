Justino sente-se mal e morre

Em «Cacau», o jantar está a terminar, estando presentes Justino (António Capelo) com Regina (Christine Fernandes), Sal (Carolina Amaral), Cacau (Matilde Reymão), Valdemar (Vitor Hugo), Júlia (Fernanda Serrano) com David (Luís Garcia), Jaime com Vitória (Teresa Tavares), Salomão (Paulo Pires) e Lola (Ana Bustorff). Justino anuncia por fim que ele e Regina vão ser pais, dizendo contar com o apoio de todos eles para tomarem conta do filho por não saber por quantos mais anos estará ali. Todos veem emocionados o vídeo da ecografia do bebé. Justino começa subitamente a sentir-se mal, levando a mão ao peito. David diz que Justino está a ter um AVC, todos ficam em pânico. Justino é levado para a sala. Regina chora profusamente a temer o pior. Justino pede muito fraco a Jaime que tome conta de Regina, dizendo saber que ele sempre gostou dela. Fecha os olhos, deixando de respirar. David começa a fazer-lhe reanimação cardíaca perante o olhar aflito de todos.