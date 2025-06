Kelly Bailey e Lourenço Ortigão: «O descanso dos guerreiros»

Fonte: Instagram

Kelly Bailey, Lourenço Ortigão e o filho do casal, Vicente Blue, estão a desfrutar de umas férias em família em Bali.

A atriz tem partilhado vários registos desta escapadinha paradisíaca nas redes sociais, encantando os seguidores com momentos de descontração e ternura.

Num dos vídeos mais recentes, Kelly surge ao lado de Lourenço Ortigão, num momento de grande cumplicidade. No registo, a atriz aparece a fazer festas no cabelo do noivo, num gesto carinhoso que não passou despercebido aos fãs.