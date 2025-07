Kelly Bailey voltou a captar a atenção dos seguidores ao partilhar, esta terça-feira, 30 de julho de 2025, um momento especial com o filho, Vicente Blue. Num vídeo publicado em stories no Instagram, a atriz surge dentro de um jipe, acompanhada pelo pequeno Vicente, visivelmente bem-disposto e com um brinquedo de praia na mão prontos para uma tarde cheia de animação e diversão.