Kelly Bailey faz questão de não abdicar deste hábito durante a gravidez

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem uma fase especialmente feliz das suas vidas. A atriz, noiva do também ator, está grávida pela segunda vez, uma notícia que foi anunciada publicamente pelo casal no passado dia 24 de fevereiro de 2026. O momento foi recebido com entusiasmo pelos fãs, que acompanham de perto a relação de uma das duplas mais acarinhadas do meio artístico português.

Depois da chegada do primeiro filho, Vicente Blue, nascido a 9 de julho de 2023, Kelly e Lourenço preparam-se agora para aumentar a família. O casal volta assim a viver a emoção da parentalidade, entrando numa nova etapa marcada pela expectativa e pela felicidade.

Ao longo desta segunda gravidez, Kelly Bailey tem partilhado alguns momentos especiais com os seguidores, revelando que está a viver esta fase com tranquilidade e serenidade. A atriz tem mostrado uma postura equilibrada e positiva, assumindo que procura manter hábitos saudáveis e cuidar do bem-estar físico e emocional durante este período tão importante.

Recentemente, Kelly recorreu às redes sociais para mostrar que continua focada no exercício físico, algo que considera essencial nesta fase da gestação. Num story partilhado com os seguidores, a atriz destacou ainda a importância de ter o acompanhamento adequado durante a gravidez, deixando uma mensagem de agradecimento à profissional que a tem acompanhado.