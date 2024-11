Kika e Ema cortam relações

Morangos com Açúcar

Em «Morangos com Açúcar», Ema (Cecília Borges) pensa na noite anterior em casa de Kika (Beatriz Frazão) e do pai e percebe-se nesse momento que quem cortou as roupas de Kika foi Vanessa que, por alguma razão, conseguiu entrar em casa.

Vanessa (Maya Booth) tem um surto enquanto rasga as roupas da jovem dizendo a Ema que a filha nunca teve nada daquilo. Ema pede à mãe para parar com aquilo e abraça-a.

A mãe de Ema entra no quarto da filha dizendo-lhe para se levantar e a jovem diz-lhe que não quer falar com a mãe. Ema, em lágrimas diz a Vanessa que esta diz sempre que a quer ver bem, mas que faz exatamente o contrário.

Ema pede à mãe para parar de usar como arma de arremesso contra o pai.

Já nas aulas, Ema garante a Kika que não lhe rasgou as roupas, mas Kika ignora-a.