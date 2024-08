Kika e Emília prejudicam Gabi: «Estavas aqui para angariar clientes?»

Em «Morangos com Açúcar», Gabi (Margarida Corceiro) encontra-se com Alice (Inês Castel-Branco) para proteger Bruno (Gonçalo Braga), dizendo-lhe que pode não ter sido ele a roubar as joias de Puri (Vitoria Oliver). Alice responde-lhe que se houve alguém que tentou enganá-la foi Gabi, mostrando-lhe uma página onde Gabi aparece em biquíni. Alice acusa-a de estar no resort apenas para angariar clientes. Gabi olha para o perfil falso e para as fotografias, ficando em choque.

A cena muda para Emília (Rita Guerner) e Kika (Beatriz Frazão), felizes por saber que Gabi está a ser despedida naquele momento. Kika mostra alguns remorsos, mas Emília nem pestaneja.