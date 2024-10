Em «Morangos com Açúcar», Kika (Beatriz Frazão) procede à apresentação de Ricardo (Sebastião Varraine) como a “a megaestrela do Colégio”. Com apenas 8 anos ganhou o seu primeiro talent show. Já Leo (Bernardo Cascais) aprendeu tudo o que sabe devido a muito esforço, trabalho e dedicação. É bolseiro. O sonho dele é ganhar uma bolsa para o conservatório.