Lalá está devastada

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) diz a Simone (Alexandra Lencastre) que teve de sair da casa do homem com quem andava envolvida, disfarçando que ele não gostou que ela tenha ido para Itacaré com ela há uns tempos, perguntando-lhe se pode ficar ali uns tempos a viver com ela.