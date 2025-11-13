A Protegida

Laura acaba tudo com Óscar: «Espero que sofra horrores»

  • Ontem às 23:52
Laura acaba tudo com Óscar: «Espero que sofra horrores» - TVI
Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) e Óscar (Joaquim Horta) já contaram a Laura (Alexandra Lencastre) que são irmãos de Teresa (Sandra Faleiro) e que tentaram protegê-la de Jorge (Paulo Pires). Laura fica revoltada por toda a gente lhe ter mentido. Óscar diz que o que sente por ela é verdadeiro. Laura espera bem que sim, para que possa sofrer horrores sem ela. Tudo o que iam viver, morreu ali. Laura vai embora revoltada, sob o olhar triste de Óscar.

