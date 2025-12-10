Laura confronta Óscar antes do julgamento: «Vim detestá-lo um pouco mais»

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) acaba de se vestir para o julgamento, enquanto Sofia (Catarina Rebelo) revê alguns apontamentos e garante que se Óscar fizer tudo o que combinaram, ganha o caso. Óscar e Sofia vão a sair, mas Laura (Alexandra Lencastre) faz questão de falar com Óscar, para lhe dizer que espera que se faça justiça. Óscar sabe que Laura sabe que ele está inocente e que o motivo dela querer que seja condenado, é apenas por vingança. Ouvem-se vozes e Laura diz que lhe trouxe uma surpresa.