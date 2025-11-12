A Protegida

Laura conta a verdade: «A fábrica faliu e o tio diz que a culpa é do Jorge»

  • Há 2h e 9min
Laura conta a verdade: «A fábrica faliu e o tio diz que a culpa é do Jorge» - TVI
Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) continua a fazer-se de vítima e diz que foi chantageado por Jorge (Paulo Pires). Laura (Alexandra Lencastre) diz que Virgílio lhe devia ter contado, mas ele assume que teve medo de que Laura não acreditasse nele e que o despedisse. Virgílio achou que Jorge ia desviar algum dinheiro, mas nunca pensou que fosse uma quantia tão grande. Mariana (Matilde Reymão) chega e descobre que a fábrica faliu.

