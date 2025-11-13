Laura Figueiredo reage a crítica sobre o corpo: «Tomara muito homem»

Laura Figueiredo voltou a mostrar que não se deixa abalar por críticas. A mulher de Mickael Carreira partilhou nas stories do Instagram um vídeo no ginásio, onde surge a treinar, e deixou uma mensagem poderosa sobre força e autoconfiança.

«Cada vez gosto mais de me sentir forte e trabalhar a longo prazo. Sei que gostos não se discutem e uma mulher forte não é para todos, mas vamos lá», escreveu.

A influenciadora aproveitou ainda para responder de forma direta a quem a criticou por ter «braços de homem», rematando com ironia: «Tomara muito homem, my dear».

A reação de Laura Figueiredo foi aplaudida pelos seguidores, que elogiaram a sua postura inspiradora e a forma como transforma comentários negativos em motivação.