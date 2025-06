Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) conversa com Virgílio (Diogo Morgado) e Jorge (Paulo Pires) que estão a jantar no restaurante. Laura quer que JD (Pedro Sousa) seja condenado e fique na prisão para sempre. Laura não tem dúvidas de que JD fez mal a Mariana. Jorge e Virgílio sabem que JD nunca faria mal a Mariana. Jorge tem pena de JD, mas Virgílio relembra que ele só é seu filho no papel.