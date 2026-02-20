Lembra-se destes rostos da nossa ficção?

Ao longo dos anos, marcaram gerações com histórias que nos fizeram rir, chorar e sonhar. Apesar de pequenos são grandes talentos, como Ana Guiomar, que aos 16 anos apareceu pela primeira vez nos ecrãs e hoje é uma das estrelas mais brilhantes da TVI. Também Sara Barradas é prova disso mesmo com 11 anos estreou-se como atriz na novela “Amanhecer” e 20 anos depois continua a fazer-lhe companhia. Luísa Guanilho e a irmã Teresinha, Martim Balsa e Salvador Biernat, são alguns dos rostos mais jovens da nossa ficção. Novas caras, novas histórias… mas partilham a mesma paixão: dar vida a tantas personagens do pequeno ecrã. São eles o nosso futuro.

