Em «Festa é Festa», Glória (Catarina Avelar) sente-se culpada por ter chamado Lenita (Sofia Grillo) de galdéria e pede-lhe desculpa por isso. Ivone acha que Lenita é mesmo galdéria e que as verdades devem ser ditas. Glória e Lenita parecem estar em sintonia e querem fazer as pazes, até porque têm de se unir, se realmente a coligação for para a frente. Glória e Lenita apertam as mãos e Ivone tem vontade de vomitar.