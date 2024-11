Leo é culpado do atropelamento de Ricardo?

Morangos com Açúcar

Em «Morangos com Açúcar», Leo (Bernardo Cascais) está de volta ao acampamento. Tozé (Frederico Barata) pede-lhe explicações sobre a sua ausência. Leo diz-lhe que foi à terra visitar a avó e pedir-lhe dinheiro para as propinas do colégio, mas o irmão sabe que ele está a mentir.

Leonardo informa Tozé que tem uma audição no dia seguinte. Tozé volta a insistir com Leo, se não tem mais nada para lhe dizer, Leo diz que não.

Leo descobre que estão a fazer um crowdfunding nas suas costas para o ajudar a pagar as propinas do Colégio, mas não reage da melhor forma. Kika (Beatriz Frazão) e Ema (Cecília Borges) tentam acalmá-lo dizendo que só o querem ajudar, mas ele vira-lhes as costas.

Em conversa com Harry (Tomás Taborda), Kika percebe que pode não ter sido a melhor ideia.