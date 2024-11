Leo fica no Colégio da Barra

Em «Morangos com Açúcar», Maria Inês (Francisca Frazão), Ema (Cecília Borges), Mónica (Susana Luz), Dani (Kim Ostrowskij), Mariana (Mariana Venâncio) e Kika (Beatriz Frazão) conversam sobre as aulas do CARPE (Curso de Artes Performativas). Mariana queixa-se que os ensaios com Nico (Diogo Nobre) correram mal e que ele se enganou três vezes. A jovem acredita que o namorado se enganou por causa da presença da diretora Madalena (Dalila Carmo) no ensaio. Dani e Mónica dizem que os seus ensaios também não correram da melhor forma porque foram interrompidos por Guga (Alberto Batista) e Lucy (Maria Arrais) vestidos de mimos.

Dani informa as amigas que tem uma novidade, Leo (Bernardo Cascais) vai ficar no Colégio da Barra. Kika fica muito entusiasmada e pergunta-lhe como é que soube dessa informação e Dani diz que ouviu uma conversa da sua mãe e da professora Madalena dizendo que o irmão Tozé (Frederico Barata) pagou as propinas. Ema e Kika ficam radiantes.

Ema vai falar com Leo, Kika fica triste.