Lucas surge com o rosto em sangue

Em «Morangos com Açúcar», Samuel (Rodrigo Tomás) anuncia que, como ninguém conseguiu agarrar a bandeira no jogo de paintball, ganha a equipa que levou menos tiros. Ninguém sabe do paradeiro de Lucas (Rui Gonçalves), Celso (Ricardo Viegas) e Júlio (Guilherme Amaro). De repente, Lucas surge com a cara ensanguentada, acusando Miguel (Vicente Gil), Santiago (Rui Pedro Silva) e Duarte (Simão Fumega) de o terem agredido. Gil (Nuno Represas) defende Lucas, mas Miguel, Santiago e Duarte começam a discutir com ele, afirmando que não lhe tocaram. O restante grupo fica em choque.