Lucy confessa tudo a Madalena

Em «Morangos com Açúcar», Lucy (Maria Arrais) e Sancho (Oskar de la Fuente) estão no gabinete de Madalena (Dalila Carmo), com Tadeu (Vitor D'Andrade) e Crómio (Tiago Castro). Madalena pede a Lucy que fale, mas esta gagueja.

Sancho interrompe para começar a contar tudo, mas Madalena diz-lhe que tem de ser Lucy a falar.

Lucy assume que foi ela que roubou o trabalho de Alex (Ricardo Reis). A diretora diz-lhe que já desconfiava. No entanto, não é tudo. Luciana acaba por confessar tudo o que fez, que foi ela que retirou os dados do cartão de Maria Inês (Francisca Frazão) e ficou com o dinheiro do crowdfunding de Leo (Bernardo Cascais).

Madalena diz que vai analisar o caso e Lucy implora que não a expulsem do Colégio.