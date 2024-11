Lucy desvia o dinheiro do Crowdfunding

Em «Morangos com Açúcar», Lucy (Maria Arrais) percebe que o crowfunding está a dar resultado, mas… devias o dinheiro para ela. Sancho (Óskar de la Fuente) segue-a e confronta-a com o facto de ela estar a desviar o dinheiro para ela. Luciana garante que não. Sancho pede-lhe para partilhar as passwords e partilharem a conta, mas Lucy recusa veementemente e diz-se magoada com as acusações do amigo.

Sancho “ameaça” Lucy com a situação do cartão de crédito de Maria Inês (Francisca Frazão) e avisa-a que a vai denunciar à polícia caso ela não faça essa partilha dos dados do crowdfunding. Lucy fica cheia de medo e admite que ia ficar com o dinheiro. Lucy assume que precisava do dinheiro porque tem uma tia viciada em jogo e tem um homem a ameaçá-la.

Em conversa com o rapaz a quem a tia deve o dinheiro, este ameaça Sancho e Lucy com uma faca. Mais tarde, Sancho percebe que Lucy pagou ao tal rapaz para assustar Sancho e desviar as atenções dela uma vez mais. Sancho fica magoado e afasta-se.