Luisinha Oliveira revela: «Uma coisa que eu sempre disse que não ia acontecer, está a acontecer»

No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes recebem Luisinha Oliveira e Beatriz Barosa para um programa dedicado a celebrar a relação entre irmãos. A modelo e influencer acabou por fazer uma revelação sobre a nova fase da vida que está a viver.

Recorde-se que Luisinha Oliveira tem estado sob os holofotes devido às especulações sobre uma alegada tensão com Margarida Corceiro, relacionada com um possível envolvimento desta com Lando Norris, piloto britânico de Fórmula 1, com quem Luisinha já teve um relacionamento amoroso.

